Pasażerowie mają uwagi do rozkładów jazdy po otwarciu mostu tramwajowego w Bydgoszczy. ZDMiKP wyjaśnia wątpliwości Jarosław Więcławski

– Nie możemy rozkładu dostosować tylko do początkowej pętli dwóch linii – tłumaczy Tomasz Okoński. Tomasz Czachorowski

Po uruchomieniu trasy tramwajowej przez nowy most nad Brdą oraz torowisko przy ul. Perłowej, pasażerowie mieli wiele uwag do rozkładów jazdy. Drogowcy nie wykluczają, że wprowadzone zostaną do nich korekty i wyjaśniają wątpliwości dotyczące kursowania niektórych linii.