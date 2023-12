Tramwaje w sobotę wróciły na ul. Perłową w Bydgoszczy. Mamy pierwsze komentarze pasażerów

Od soboty (9 grudnia) tramwaje kursują torowiskiem przy ul. Perłowej i nowym mostem tramwajowym nad Brdą, łączącym ul. Fordońską z Toruńską w Bydgoszczy. Mieszkańcy dzielą się pierwszymi wrażeniami po przywróceniu ruchu na trasie.

Uruchomienie torowiska przy ul. Perłowej to ostatnia duża zmiana organizacji ruchu związana z budową dwóch nowych mostów nad Brdą. Prace przy torowisku ruszyły w styczniu 2022 roku. Zakończono je po roku, ale z trasy do tej pory nie korzystano. Od początku zakładano, że będzie to możliwe, dopiero gdy będzie gotowy nowy most tramwajowy oraz zakończą się prace przy torowisku na ul. Toruńskiej. Przez nowy most tramwajowy nad Brdą i torowisko przy ul. Perłowej aktualnie kursują tramwaje linii: 4 – na trasie Bielawy-Glinki;

7 – na trasie Łoskoń-Kapuściska (tylko od poniedziałku do piątku);

8 – na trasie Rycerska-Kapuściska;

11 – na trasie Niepodległości-Bielawy. Dodatkowa "szóstka" pokonuje przeprawę w drodze na Łęgnowo. Choć mieszkańcy Bydgoszczy mieli zastrzeżenia do tego, jak ułożono nowe rozkłady jazdy, to od wprowadzenia na pętli Kapuściska trzech tramwajów zamiast jednego tłok jest mniejszy. Tramwaje linii 2 i 8 kursują w stronę centrum z częstotliwością co 20 minut, ale różnica w ich odjazdach w rozkładzie jazdy do tylko 4 minuty. Przez kolejne 16 minut nie jedzie żaden z nich.

"Ósemka” do Śródmieścia dojeżdża na około, przez most Kazimierza Wielkiego, nie brakuje chętnych, aby nią jechać. Głównie to trasa, z której chętnie korzystają osoby, które chcą dostać się w kierunku ronda Fordońskiego.Nowym mostem tramwajowym aktualnie kursuje pięć linii, ale to efekt uszkodzeniu nasypu przy moście Pomorskim i wyłączenia go z ruchu. Gdyby nie to, przez przeprawę w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego jeździłyby tylko tramwaj linii nr 7, kursujący wyłącznie od godz. 5 do 9 i 13:30 do 16:30 oraz linia 11, na trasie Łoskoń-Bielawy.

– Wiele osób jeździ „siódemką” z Fordonu do Parku Przemysłowego. Ograniczenie kursowania tego tramwaju tylko do godzin szczytu, tylko dlatego, że jeździ jeszcze „11”, to absurd – uważa motorniczy z bydgoskiego MZK.

Miało być szybciej, ale nie jest

Inna kwestią jest czas przejazdu tramwaju. Jak zwrócono uwagę już, gdy ogłoszono rozkłady, „7” dojazd od mostu Kazimierza Wielkiego do przystanku Szare Szeregi zajmuje tyle samo minut, co przed rozpoczęciem inwestycji, gdy przejazd realizowany był przez dłuższą trasę, mostem Pomorskim. Założenia były inne.

– Przygotowany już projekt zakłada powstanie dwóch konstrukcji o długości około 240 metrów. Jedna dedykowana będzie tramwajom. Torowisko znajdzie się między jezdniami (istniejącą oraz nowobudowaną). Inwestycja pozwoli znacznie lepiej skomunikować Fordon i Bartodzieje z dzielnicami położonymi na tzw. górnym tarasie Bydgoszczy (m.in. Kapuściska, Wyżyny, Wzgórze Wolności) i terenami inwestycyjnymi. Tramwaje zaoszczędzą około 6 minut – informował rok przed rozpoczęciem budowy, w 2020 roku Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Doświadczenia pierwszych pasażerów pokazują, że czas można byłoby skrócić – wiele osób komentowało, że przejazd trwał 3-4 minuty krócej niż powinien według rozkładu. – Przy jeździe 30 km/h, wlokąc się od ronda Fordońskiego do Szarych Szeregów, stojąc dłużej na przystankach niż jest to założone, wyszedł mi 4 minuty krótszy czas jazdy niż w rozkładzie – potwierdza motorniczy.

– Póki co, może wynikać to z tego, że na części skrzyżowań na trasie nie włączono jeszcze sygnalizacji świetlnej – uważa. Na Toruńskiej/Nowotoruńskiej planowane jest to w piątek (15 grudnia), na Nowotoruńskiej/Prezydenta L. Kaczyńskiego w poniedziałek, a na Bałtyckiej i Fordońskiej w środę. Po wprowadzeniu tych zmian będzie można zweryfikować czy w rozkładach nie zawyżono czasu przejazdu.

– Mam nadzieję, że ktoś to poprawi, bo to do nas nas będą mieli pasażerowie, gdy tramwaj będzie za wcześniej. Ale czy chodzi o to, żebyśmy jeździli dużo wolniej niż można, bo rozkład jest źle ułożony? - pyta motorniczy. O to, dlaczego czas przejazdu nowym mostem nie jest krótszy, jak zakładano przed startem inwestycji oraz czy można uniknąć puszczania tramwajów z przystanków „stadami” zapytaliśmy ZDMiKP. Czekamy na odpowiedź.

