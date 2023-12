Od 1 stycznia trzy autobusy MZK w Bydgoszczy przejmie Mobilis. To odpowiedź na problem z wypadającymi kursami

– Od kilku miesięcy spółce MZK naliczane są kary za nierealizowanie umowy. Spółka, mimo wielokrotnych wezwań do należytego wykonywania umowy, nie rozwiązała problemu. Jeżeli nie poprawi to sytuacji, kolejne kursy ZDMIKP przekaże innym przewoźnikom – przekazał Urząd Miasta Bydgoszczy.

O problemie, który nasilił się latem 2023 roku pisaliśmy wielokrotnie. W ostatnim czasie MZK próbował zawrzeć umowę z podwykonawcą, aby ten przejął jedną z linii, ale z uwagi na koszty, nie udało się dojść do porozumienia. Od piątku (8 grudnia) w Bydgoszczy część kursów wykonują zabytkowe autobusy, co jest jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu.

– Umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego została podpisana na okres maksymalnie 3 miesięcy. Przewidujemy, że do końca pierwszego kwartału 2024 r. właściwa liczba osób, które zostały skierowane na kurs ukończy go i uzyska uprawnienia kierowcy autobusu. Do tego czasu, aby zminimalizować braki na liniach, po mieście będą jeździły trzy autobusy zabytkowe – mówił„Expressowi Bydgoskiemu” Piotr Bojar, prezes MZK.