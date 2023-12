Tramwaje znów jeżdżą torowiskiem przy ul. Perłowej w Bydgoszczy. Długo oczekiwany powrót

Uruchomienie torowiska przy ul. Perłowej to ostatnia duża zmiana organizacji ruchu związana z budową dwóch nowych mostów nad Brdą. Prace przy torowisku ruszyły w styczniu 2022 roku. Zakończono je po roku, ale z trasy do tej pory nie korzystano. Od początku zakładano, że z trasy będzie można korzystać dopiero, gdy będzie gotowy nowy most tramwajowy oraz zakończą się prace przy torowisku na ul. Toruńskiej.

Przez nowy most tramwajowy nad Brdą i torowisko przy ul. Perłowej aktualnie kursują tramwaje linii:

4 – na trasie Bielawy-Glinki;

7 – na trasie Łoskoń-Kapuściska;

8 – na trasie Rycerska-Kapuściska;

11 – na trasie Niepodległości-Bielawy.

„Siódemka” na trasie pojawi się w poniedziałek, ponieważ nie przewidziano jej kursowania w weekendy. Tramwaje będą jeździły co 20 minut od 5:14 do 8:53 (plus kursy o 4:23 i 4:53), a następnie od 13:33 do 16:33.