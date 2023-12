Od soboty zmiany w rozkładach jazdy w Bydgoszczy. Co dokładnie krytykują pasażerowie?

W sobotę (9 grudnia) tramwaje po blisko dwóch latach pojadą od Szarych Szeregów w kierunku ul. Perłowej. Otwarcie torowiska, zakończenie prac przy ul. Toruńskiej oraz uruchomienie nowego mostu tramwajowego nad Brdą wpływają na duże zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Przeprawa w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego, łącząca ulicę Fordońską i Toruńską, uruchomiona została 6 listopada. Początkowo jeździł nią jedynie tramwaj linii nr 6 na trasie Bielawy-Łęgnowo. Po uszkodzeniu nasypu przy moście Pomorskim i jezdni na nim, obiekt wyłączono z ruchu tramwajowego, a 7 i 8 zamiast do pętli Babia Wieś kursowały do zajezdni tramwajowej przez nowy most tramwajowy. Od soboty przez nowy most tramwajowy i wyremontowane torowisko przy ul. Perłowej kursowały będą cztery linie tramwajowe: 4 – na trasie Bielawy-Glinki;

7 – na trasie Łoskoń-Kapuściska;

8 – na trasie Rycerska-Kapuściska;

11 – na trasie Niepodległości-Bielawy. Z pętli Kapuściska odjeżdżać będą trzy tramwaje. Nie tylko przepełniona od czasu startu remontu torowiska przy ul. Perłowej "dwójka", ale również linie 7 i 8. Mieszkańcy osiedla zwracają uwagę na kilka szczegółów. Tramwaje linii 2 i 8 będą kursowały z częstotliwością co 20 minut. Różnica między ich odjazdem w rozkładzie jazdy to tylko 4 minuty. W praktyce wygląda to tak, że gdy „dwójka” odjedzie o 12:48, „ósemka” o 12:52, to na następny tramwaj trzeba będzie czekać 16 minut (w godzinach, w których nie będzie kursować T7).

Dodatkowo zasadne jest pytanie, czy ktoś, kto będzie chciał dostać się do centrum, powinien wybrać linię nr 8. Ta kursowała będzie przy Perłowej, a dalej mostem Kazimierza Wielkiego. Do ronda Jagiellonów „dwójka” dojedzie według rozkładu w 18 minut. Na ten sam przystanek „ósemka” dotrze w 25 minut. Podróż T8 ma większy sens, gdy chce się dotrzeć na dworzec Bydgoszcz Główna czy rondo Fordońskie, choć w tym drugim wypadku, szybciej dojedzie tam autobus linii 59 (kursuje co 30 minut).

Nowe trasy, stare problemy

Tramwaj linii nr 7 będzie kursował nową trasą Łoskoń-Kapuściska od poniedziałku do piatku, bo nie przewidziano jego uruchomienia w weekendy. Liczba kursów zostanie mocno ograniczona, z obecnych blisko 60, do 24 (podobnie wygląda to w przeciwnym kierunku). „Siódemka” będzie kursowała co 20 minut od 5:14 do 8:53 (plus kursy o 4:23 i 4:53), a następnie od 13:33 do 16:33.

Z Fordonu na Szarych Szeregów dojeżdżać będzie jednak dodatkowo powracająca linia nr „11”. Dalej tramwaj, kursujący co 20 minut, będzie jechał rondami Kujawskim i Jagiellonów na pętlę Bielawy. Łącznie na trasie Łoskoń-Bielawy jest 36 przystanków. Pokonanie całej zajmuje 55 minut. Wiele uwag dotyczy zasadności istnienia takiej linii. – Linia 4 mogłaby dalej jechać obecną trasą przez Kujawską, a zamiast dowalać „linię turystyczną” mogliby wzmocnić kursami z niej 7 i 8, z czego wybrane kursy 7 mogłyby zajeżdżać na pętlę Wyżyny. Z ronda Kujawskiego i Wzgórza Wolności do Fordonu jeździ 69/89, a z Gdańskiej 10, którą też by mogli wzmocnić i wydłużyć kursowanie do 22 – czytamy jeden z komentarzy. W nowym rozkładzie jazdy, od 9 grudnia, „czwórka” przestaje kursować na Glinki przez rondo Kujawskie. Trasę z i na Bielawy będzie pokonywała przez rondo Fordońskie, most Kazimierza Wielkiego i torowisko przy ul. Perłowej.

– Jak zwykle w tym mieście bywa, zmiana oczywiście na gorsze! Nie dość, że wszystko co 20 min, to w dodatku, w niektórych miejscach linie stadem, a potem wyrwa! Współczuję mieszkańcom Kapuścisk, którym tak „ułatwili” dojazd do Fordonu (chodzi tu o linię 7, która zostanie pocięta)! – komentuje pan Wiktor.

Profil Rada Osiedla Bartodzieje zwrócił uwagę pod wpisem ZDMiKP, że tramwaje, które jadą od mostu Kazimierza Wielkiego przez nowy most tramwajowy mają taki czas sam czas przejazdu do Szarych Szeregów, jak „7”, gdy pokonywała dłuższą trasę, przez most Pomorski – 10 minut. Część osób sądzi, że zmiany nie mają większego znaczenia, bo autobusy i tramwaje i tak nie przyjeżdżają punktualnie.

To jeszcze nie koniec

Nowy rozkład jazdy trudno ocenić do czasu wyłączenia z ruchu mostu Pomorskiego, a jak długo ta sytuacja potrwa, nie wiadomo. Obecny układ komunikacyjny nie jest docelowym, część tramwajów będzie kursowała innymi trasami.

– W związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego na moście Pomorskim, linia numer 76 zostanie (w wybranych kursach) wydłużona do ronda Jagiellonów. W weekend zwiększyliśmy też liczbę kursów na odcinku od ronda Jagiellonów do mostu Kazimierza Wielkiego – przekazuje ZDMiKP. Wprowadzone od soboty zmiany dotyczą wszystkich linii, ale w przypadku 1, 2, 3, 5, 9 i 10 to przede wszystkim niewielkie korekty czasu odjazdów.

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa