Nowy most Pomorski musi powstać, ale szczegóły inwestycji są nieznane. Drobne remonty mają przedłużyć czas korzystania z obecnego obiektu

W najbliższych dniach wykonawca budowy dwóch nowych mostów nad Brdą planuje udostępnić do ruchu przebudowane jezdnie ulic Toruńskiej i Fordońskiej, a tramwaje mają zacząć kursować torowiskiem na ul.…

W maju drogowcy informowali o prowadzonych badaniach specjalistycznych, polegających na pomiarach ugięć konstrukcji mostu, zainstalowaniu specjalnych mierników na belkach, aby obserwować uszkodzenia oraz pracach nad planem dalszego postępowania zabezpieczenia uszkodzenia oraz analizie przywrócenia mostu do pełnej sprawności. Pomysł, aby zaprojektować i wybudować most tymczasowy obok istniejącej przeprawy, o czym pisał bydgoski oddział „Gazety Wyborczej”, z uwagi na koszty upadł.

– Wpisanie do projektu budżetu wykonania dokumentacji projektowej budowy nowego mostu Pomorskiego nie ma związku z obecnie trwającymi badaniami i utrudnieniami. W przypadku tego obiektu już wcześniej podjęta była decyzja, że docelowo wymaga on przebudowy i pierwszym krokiem do tego jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji – przekazała nam Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

Poza wpisem planu przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego mostu do budżetu na przyszły rok na razie niewiele więcej wiadomo. Nieznany jest harmonogram ewentualnej inwestycji, termin budowy oraz to, w jaki sposób ruch w okolicy ronda Fordońskiego i Toruńskiego miałby odbywać się w trakcie jej prowadzenia. Nie podano dotychczas również informacji na temat tego, jak według prowadzonych analiz, długo można będzie korzystać z obecnego obiektu.