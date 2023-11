Wiemy, kiedy koniec utrudnień na Toruńskiej i Fordońskiej w Bydgoszczy. Znamy datę powrotu tramwajów na ul. Perłową

– W sobotę 2 grudnia jezdnia północna ul. Toruńskiej (od strony ogródków działkowych) zostanie udostępniona do ruchu wraz z sygnalizacją świetlną przy ul. Perłowej oraz ul. Spokojnej. Zlikwidowane zostanie też tymczasowe rondo przy miejskich wodociągach – informuje ZDMiKP.

W ubiegłym tygodniu Trakcja, wykonawca prac, ułożył ostatnią warstwę nawierzchni na północnej jezdni ul. toruńskiej (od strony ogródków działkowych) oraz trasach rowerowych. We wtorek przeprowadzono próbne przejazdy tramwajów nowym torowiskiem przy ul. Perłowej. To, zamknięte blisko dwa lata temu, gotowe było już w styczniu, ale aby udostępnić je do ruchu, konieczne było zakończenie wszystkich prac przy ul. Toruńskiej.