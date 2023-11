Na górnym tarasie Bydgoszczy więcej tramwajów, ale mniej autobusów? To możliwe

„ Docelowo nasycenie tramwajami linii na Górnym Tarasie ma być na tyle duże, by pozwolić ograniczyć kursowanie niektórych linii autobusowych na tych trasach ” – ten właśnie fragment zaniepokoił przedstawiciela Razem. Według informacji przekazanych w artykule ruch tramwajowy w okolicach Wojska Polskiego/Szpitalnej ma się znacznie zwiększyć po otwarciu torowiska przy ul. Perłowej (ma to nastąpić w ciągu najbliższych dni paru dni) i powrocie na tory linii numer 11.

– Postanowiłem zapytać Ratusz o to, co kryje się pod tym hasłem. Do tej pory oznaczało to dla mieszkańców Górnego Tarasu raczej pogorszenie oferty transportowej, aniżeli jej poprawę. Rzecznik ZDMiKP odpisał dość szybko, choć na konkrety od Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy musimy jeszcze trochę poczekać – napisał w mediach społecznościowych Daniel Kaszubowski.