Problem wypadających kursów autobusów MZK w Bydgoszczy. Sprawdzamy dane z ostatnich dni

Publikację w mediach społecznościowych dokładnych danych z całego dnia trudno jednak sobie wyobrazić. Wpisy pojawiają się każdego dnia rano, aby po dniu zniknąć z profilu, by nie wprowadzać dodatkowego zamieszania. We wtorek (21 listopada) oraz czwartek na profilu MZK pojawiły się wiadomości pozytywne – rano na trasie nie brakowało żadnego autobusu .

Z uwagi na braki kadrowe wśród kierowców, które przekładające się na wypadające od kilku miesięcy kursy autobusów, miejska spółka została zobligowana do publikacji takich informacji. Ma być to pewnym ułatwieniem dla pasażerów, ale w pełni nie rozwiązuje ich problemu, bo choć ci wiedzą, na których liniach są braki, nie mają informacji, które konkretnie kursy wypadają.

Pasażerowie, przyzwyczajeni do tego, że od jakiegoś czasu publikowane są komunikaty o liniach autobusowych, mogli być zaskoczeni w poniedziałek.

Rano na trasę nie wyjechały trzy tramwaje, ale nie wynikało to z braków kadrowych. Problem dotyczy tylko kierowców, a nie motorniczych. Jak wyjaśniło nam MZK, była to jednorazowa sytuacja, wynikająca z błędu komunikacyjnego. Na trasę rano miały wyjechać nowe tramwaje, ale dyspozytorzy nie wiedzieli, że są już gotowe i wstrzymali ich ruch. Szybko jednak udało się sprawę wyjaśnić i w późniejszych godzinach wszystkie składy poruszały się po Bydgoszczy.

– W dniu 20.11.2023, na godz. 5.00, brak 1 autobusu na linii 54 oraz jednego na linii 68. Na linii tramwajowej 1 brak jednego tramwaju, na linii 2 brak jednego oraz na linii 5 brak jednego tramwaju. Za utrudnienia przepraszamy – czytamy we wpisie.

Sytuacja kadrowa w MZK ma się unormować do końca I kwartału 2024 r. Do tego czasu możliwe, że część kursów będzie realizował podwykonawca. Rozmowy dotyczące przejęcia jednej linii na okres do pół roku wciąż trwają.