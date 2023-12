Rozbiórka kładki na Wyżynach spotęguje problemy komunikacyjne w Bydgoszczy? Nie wiadomo, kiedy ruszą prace

Nadzieję na poprawę sytuacji mają dać zmiany na Toruńskiej oraz Fordońskiej. W sobotę (2 grudnia) wykonawca budowy dwóch nowych mostów nad Brdą udostępnił do ruchu przebudowaną jezdnię pierwszej z nich, a w piątek (8 grudnia) udostępni południową jezdnię ul. Fordońskiej . Z kolei od soboty (9 grudnia) ma rozpocząć się kursowanie tramwajów przez nową przeprawę tramwajową wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Perłową.

Jeszcze zanim doszło do uszkodzenia nasypu i nawierzchni na wjeździe ma most Pomorski od strony ronda Fordońskiego, w godzinach szczytu przejazd w obu kierunkach był bardzo trudny – tworzyły się tu duże korki. Te po wprowadzeniu ograniczeń na obiekcie, zamknięciu dwóch pasów na jezdni zachodniej i puszczeniu ruchu aut oraz autobusów w kierunku ronda Toruńskiego przez torowisko, stały się jeszcze większe.

W najbliższych dniach wykonawca budowy dwóch nowych mostów nad Brdą planuje udostępnić do ruchu przebudowane jezdnie ulic Toruńskiej i Fordońskiej, a tramwaje mają zacząć kursować torowiskiem na ul.…

Dopóki jednak stary most Kazimierza Wielkiego będzie zamknięty (trwają tam jeszcze prace przy dojazdach, chodnikach i drogach rowerowych), w okolicy dalej mogą tworzyć się korki. Mieszkańcy dodatkowo zwracają uwagę, że sytuacja komunikacyjna może pogorszyć się, gdy zaczną się prace przy rozbiórce konstrukcji na Wyżynach.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Kormost. Koszt inwestycji to 3,6 mln zł. Prace nad projektem, a następnie rozbiórką kładki i przebudową tego odcinka mają potrwać ok. 9 miesięcy od momentu podpisania umowy, czyli powinny zakończyć się w lipcu-sierpniu 2024 r.

– Jeszcze poczekajmy na rozbiórkę kładki i co za tym idzie, roboty drogowe nieco wyżej, przy samym zjeździe na rondo Toruńskie i będzie dopiero zabawa – napisała w komentarzu pod artykułem dotyczącym mostu Pomorskiego pani Marta. – Niedługo mają demontować kładkę na Wojska Polskiego – to się zacznie cyrk na Wyżynach – skomentował pan Roman. Podobnych głosów, o bałaganie, jaki powstanie, gdy zacznie się rozbiórka, jest więcej.

– Co do kładki nad Wojska Polskiego – dopiero rozpoczęły się prace projektowe. Więcej szczegółów podamy w późniejszym terminie – przekazał nam Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP.

Będzie zwężenie

Kiedy dokładnie ruszą prace i czy to do tego czasu nadal będą trwały utrudnienia na moście Pomorskim, nie wiadomo. Nieco więcej światła na to, jak w trakcie robót ma być zorganizowany ruch na Wojska Polskiego można dowiedzieć się z publikacji na ratuszowym portalu „Bydgoszcz Informuje”. W trakcie trwania inwestycji jezdnia ma być tam zwężona.