Tysiąc strażaków wyruszyło na Śnieżkę. Wśród nich byli też druhowie z OSP KSRG Koronowo [zdjęcia]

Strażacy oddali pokłon Królowej Karkonoszy, demonstrując swoje zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Jest to już czwarta edycja tej akcji – poprzednie odbywały się na takich szczytach jak Giewont, Świnica i Rysy. Skąd pomysł na akcję? To wynika z analiz statystyk - a te są alarmujące – na świecie co 27 sekund, a w Polsce co 40 minut, jedna osoba dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczepienie szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy, tzw. „genetycznego bliźniaka”. Dlatego każda nowa osoba w bazie dawców zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniego dawcy i uratowanie życia. Akcja wejścia na Śnieżkę zorganizowana była, by docenić ich wysiłek dawców, zachęcić do rejestracji bazy potencjalnych dawców szpiku i szerzyć ideę dawstwa.

Zobaczcie zdjęcia z akcji wejścia strażaków na Śnieżkę: