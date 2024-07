Enea Bydgoszcz Triathlon. Będą zmiany w ruchu w weekend 13-14 lipca

Enea Bydgoszcz Triathlon. Zmiany dla kierowców

Ograniczenia w parkowaniu w obrębie Starego Miasta

W dniach od 12 lipca (od godz. 5:00) do 14 lipca (do godz. 17:00) nie będzie można parkować samochodów na ulicy Stary Port (od Mostowej do Pocztowej). Natomiast od 12 lipca (od godz. 18:00) do 14 lipca (do godz. 18:00) obowiązuje zakaz parkowania na ulicy Grodzkiej oraz na Rybim Rynku.