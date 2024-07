Na bydgoskich Piaskach powstanie boisko do plażowej siatkówki - to zadanie realizowane w ramach BBO

Tereny przy ul. Mochelskiej cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Bydgoszczy, którzy regularnie wybierają tę lokalizację w ramach projektów BBO. Wcześniej dzięki funduszom z BBO zmodernizowano tam plac zabaw, dodając oświetlenie i ogrodzenie. Powstało również duże, oświetlone boisko z zapleczem sanitarnym i szatniami, plac do street workoutu oraz plenerowa siłownia. Na skarpie przy ul. Mochelskiej zamontowano także zjeżdżalnię rurową. Kolejną inwestycją, realizowaną w ramach BBO na Piaskach, będzie budowa boiska do plażowej siatkówki.

Boisko do plażowej siatkówki na Piaskach. Zakres prac rewitalizacyjnych

Bydgoski Budżet Obywatelski - Jak działa?

Bydgoski Budżet Obywatelski to wyjątkowa forma konsultacji społecznych, w której mieszkańcy bezpośrednio decydują o realizacji zadań w kolejnym roku. Na rok 2024 miasto Bydgoszcz zabezpieczyło na ten cel 16 mln zł. 30 czerwca zakończyło się zgłaszanie projektów do nowej edycji BBO, w której mieszkańcy zgłosili ponad 900 zadań – to rekord w historii tego programu.