Spot o Bydgoszczy z udziałem Orkiestry na Dużym Rowerze zdobył Grand Prix festiwalu FilmAT

Spot "Bydgoszcz piękniejsza niż myślisz", w którym wystąpiła Big Bike Orchestra, czyli Orkiestra na Dużym Rowerze, zrobił furorę na 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT i zdobył Grand Prix.

Gala wręczenia nagród odbyła się w miniony czwartek w Warszawie. Spot promujący Bydgoszcz otrzymał nagrodę główną w kategorii komunikacja turystyczna.

- Powstał w dość spontaniczny sposób - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Planowaliśmy zrobić nowy spot miasta i pomyśleliśmy, że może właśnie rower mógłby połączyć to wszystko, co chcemy w Bydgoszczy pokazać, czyli, m.in., wodę, muzykę, aktywny tryb życia, pozytywnie nastawionych i szczęśliwych mieszkańców. Do spontanicznego pomysłu powstał scenariusz, który nie był wcale łatwy do realizacji. - A to dlatego, że są w nim ujęcia, które wymagały kooperacji i współpracy z różnymi instytucjami i podmiotami. Jednak spotkaliśmy się z dużą otwartością - mówi Łukasz Krupa. - Po gali podszedł do mnie jeden z jurorów, Austriak, który jest szefem dwóch festiwali turystycznych w Los Angeles i w Cannes i powiedział, że film jest tak dobry, że zachęca nas do tego, abyśmy zgłosili go na kolejne światowe festiwale. Taka opinia to dla nas zaszczyt. Na pewno to zrobimy.

W spocie Orkiestra na Dużym Rowerze, która powstała w 2021 roku przy Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, przemierza miasto na sześcioosobowym jednośladzie, pokazując, m.in., ul. Długą, pomnik Króla Kazimierza Wielkiego, Brdę i "Przechodzącego przez Rzekę", Wyspę Młyńską wraz Młynami Rothera. A wszystko przy dźwiękach muzyki.

- Fajne pomysły, połączenie kultury z ekologią tworzą właśnie takie wspaniałe efekty - mówi Marek Maciejewski z Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. - Orkiestra jest już rozpoznawalna w kraju i Europie, a teraz po sukcesie na festiwalu odkrywają się przed nią kolejne możliwości. Ten spot to tylko przystanek, bo Orkiestra rozwija się dalej.

Satysfakcji nie kryje też Maciej Drapiński, szef Orkiestry na Dużym Rowerze. - Czuję się fantastycznie, ponieważ sukces jest niebanalny, jak niebanalny jest nasz projekt rowerowy - mówi. - Cieszę się bardzo, że zostało to zauważone przez jury festiwalu. Gdy przyszedłem do ratusza z pomysłem, który chciałem przedstawić, czułem stres czy taka forma scenariusza klipu zostanie zaakceptowana. Praca nad spotem była wymagająca i trudna, bo jest w nim wiele lokalizacji, wiele szalonych scen. Większość zaplanowanych scen udało się jednak nagrać. Dzięki tej nagrodzie dostajemy wiatru skrzydła, by tworzyć nowe rzeczy.

Jak poinformowała Marzena Matowska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, spot został także już pokazany w ubiegłym tygodniu w Kanadzie na spotkaniu Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki i tam także zrobił furorę. - Tym spotem pokazujemy, że kreatywność, kultura i ekologia są wpisane w DNA miasta - podkreśla Marzena Matowska. - Pokazujemy dobrostan miasta, jego zrównoważony rozwój, są inwestycje, rzeka, rekreacja, kultura i mieszkańcy, którzy mają dostęp do ekologicznych przestrzeni miasta i dostęp do kultury. Bo rower jest przecież Orkiestrą, która wszędzie może wjechać i dla wszystkich może zagrać. Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, wręczając w podziękowaniu statuetkę szefowi Orkiestry na Dużym Rowerze, zwrócił uwagę na ważny detal w tytule spotu. - Tytuł "piękniejsza niż myślisz" oddaje bardzo to, co wiemy o naszym mieście. Liczę, że dzięki temu projektowi turyści, którzy przyjadą do Bydgoszczy także przekonają się o tym - stwierdził prezydent Rafał Bruski.

Przypomnijmy, że Orkiestra na Dużym Rowerze to niezwykły projekt, który łączy kulturę i ekologię. Cechą charakterystyczną zespołu jest połączenie przez muzyków gry na instrumentach z jednoczesną jazdą na sześcioosobowym rowerze. Sławę bydgoskiemu zespołowi przyniósł, m.in., udział w XIII edycji programu Mam Talent, emitowanego na antenie stacji TVN. We wrześniu ub. roku Orkiestra na Dużym Rowerze wyruszyła na wielkie tournée po Europie -„Eurotrip on Big Bike - from Bydgoszcz to Europe". I tak rozsławiała nasze miasto.

