Kanał Bydgoski będzie pomnikiem historii? Trwa procedura u konserwatora zabytków

Procedurę uznawania za pomnik historii rozpoczyna wstępny wniosek do ministra kultury albo generalnego konserwatora zabytków. W sierpniu ub. roku wniosek wpłynął do ministra od Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy.

Kanał Bydgoski, decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z końca 2005 r., wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych. W 2022 roku posłowie Łukasz Schreiber, Tomasz Latos i bydgoski radny Jarosław Wenderlich zwracali się do ministra kultury z zapytaniem o podjęcie prac nad wnioskiem o uznanie kanału jako pomnika historii.

Konserwator czekał na wniosek

Procedura jest skomplikowana, problem bowiem polega na tym, że prawa własności w stosunku do śródlądowych wód płynących i gruntów sprawują Wody Polskie i to one powinny występować z wnioskiem. Jeszcze w marcu tego roku Narodowy Instytut Dziedzictwa stwierdził, że dotąd nie wpłynął żaden wniosek o uznanie kanału za pomnik. Departament Ochrony Zabytków zwrócił się w związku z tym z zapytaniem w sprawie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, który mailowo przekazał

następującą informację: "stosowny wniosek w przedmiotowej sprawie winno złożyć także przywołane Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taki wniosek do dnia dzisiejszego nie wpłynął do tutejszego urzędu."