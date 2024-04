Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy sprzątali Kanał Bydgoski - zobacz zdjęcia

"Kręci Nas Recykling" to kampania zainicjowana przez Oponeo.pl i ekologa Dominika Dobrowolskiego. Celem kampanii jest poszerzanie świadomości Polaków w temacie recyklingu oraz prawidłowej utylizacji opon. Między 21 marca a 22 kwietnia w całej Polsce organizowanych jest ponad 50 akcji sprzątania terenów zielonych z odpadów, w tym również zużytych opon.

Dodatkowo wybrane serwisy, współpracujące z Oponeo.pl, w trakcie kampanii będą bezpłatnie odbierały zużyte ogumienie od klientów wymieniających je na nowe. Zebrane w ten sposób opony trafią do prawidłowej utylizacji. Dzięki partnerowi strategicznemu kampanii - Grupie Recykl S.A. - część z nich zyska nowe życie i zostanie przetworzona na granulat gumowy, z którego wykonane zostaną maty sportowe. Za każde 4 opony zebrane w trakcie trwania kampanii Oponeo.pl posadzi 1 drzewo. Cel na ten rok to 4000 drzew. Łącznie podczas dwóch poprzednich edycji kampanii zebrano 78 ton odpadów i prawie 26,5 tys. zużytych opon. W efekcie posadzono 6604 drzewa. Ze wszystkich akcji organizowanych w całej Polsce, wyróżnione zostaną te, w trakcie których zebranych zostanie najwięcej odpadów. Ich koordynatorzy i uczestnicy będą mogli wskazać podmioty z 10 gmin, którym Oponeo.pl przekaże nowe opony. Będą one przeznaczone do karetki lub pojazdu ochotniczej straży pożarnej.