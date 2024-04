Jagiellońska 2. Kto pyta, błądzi - i to od ośmiu miesięcy. Komentuje Jarosław Reszka Jarosław Reszka

Na wieści o przyszłości zabytku czekamy od ośmiu miesięcy Michał Sierek

Kamienica przy ulicy Jagiellońskiej 2 to jedna z najpiękniejszych budowli w Bydgoszczy. W latach 1789-1800 był tu narożnikowy dom mieszkalny ze spichlerzami i stajnią. W 1853 r. powstała nowa kamienica, która przetrwała do 1912 r., po czym zastąpił ją narożnikowy, sześciokondygnacyjny budynek według projektu architekta Heinricha Grossa z Berlina. Fundatorem kamienicy był Otto Pfefferkorn - przedsiębiorca, który dorobił się na produkcji mebli, skrzynek do odbiorników radiowych i opakowań dla cygar, a także znany kolekcjoner.