Budynek po klubie Savoy od blisko 2 lat ma nowego właściciela. Zmian w obiekcie nie widać

Pierwotnie pierwsza rata za budynek, w którym do 2017 roku działał klub Savoy, miała wpłynąć od bydgoskiej uczelni do końca kwietnia 2022 r, ale ten czas nieco się przesunął. WSNoZ poprosiła o przedłużenie terminu podpisania umowy, aby zweryfikować uwarunkowania techniczne. Umowę o zakupie podpisano 2 czerwca 2022 r.

Bez zmian i odpowiedzi

Pierwszy raz pytania dotyczące planów wykorzystania budynku oraz tego, co aktualnie się tam dzieje przesłaliśmy w... sierpniu 2023 roku. Wówczas nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Do tematu wróciliśmy na początku tego roku. W lutym ponownie przesłaliśmy pytania do Biura Promocji i Marketingu WSNoZ. Uprzedzono nas, że na odpowiedź możemy poczekać kilka dni, ale znów przez parę tygodni nie otrzymaliśmy żadnej.