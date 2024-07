„Pomorzanin” - kino bez przyszłości. Komentarz Jarosława Reszki

„Może należałoby zastanowić się panie prezydencie nad zakupem i przywróceniem bydgoszczanom tego kultowego, historycznie bardzo ważnego miejsca dla bydgoszczan” – zachęcała Rafała Bruskiego Grażyna Szabelska. Niestety, nie wyjaśniła, w jakiej formie kultowe miejsce należałoby przywrócić bydgoszczanom i jak to zrobić, by na tym już nie tyle zarobić, co przynajmniej dużo nie stracić.

A że jest trudny orzech do zgryzienia, pokazały najnowsze dzieje tego zabytku, zwłaszcza okres, gdy należał on do firmy Moderator Inwestycje. Byłem w tamtym okresie gościem dawnego kina kilkakrotnie. Podczas którejś z debat przedwyborczych, organizowanej przez środowisko przedsiębiorców w bardzo chłodny dzień, przemarzłem na kinowej widowni do szpiku kości. Ustawione po bokach sali ogrzewanie elektryczne pomagało tyle, co umarłemu kadzidło. Później parę razy wybierałem się do „Pomorzanina” na spektakle w ramach festiwalu Bydgoska Scena Barokowa. Festiwal odbywa się latem, więc nie marzłem. Boleśnie odczuwałem natomiast kontrast pomiędzy bogactwem formy, kojarzącym się ze sztuka baroku, i surową prostotą, by nie powiedzieć: prymitywizmem, oferowanym przez wnętrza „Pomorzanina”. Odetchnąłem z ulgą, gdy festiwalowi udało się rzucić kotwicę w znacznie przyjemniejszym miejscu – Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.