Realpolitik politechników - komentarz Jarosława Reszki Jarosław Reszka

Tak ma wyglądać stadion lekkoatletyczny politechniki Politechnika Bydgoska

Polskie uczelnie w większości nie demonstrowały w ostatnich latach ani sympatii do ministra Czarnka, ani do rządów PiS w ogóle. Poglądy na politykę można mieć różne, natomiast niezmienne jest to, że czasu nie cofnie się i nie zatrzyma, więc trzeba go jak najlepiej wykorzystywać. Odnoszę wrażenie, że taki ma punkt widzenia rektor Politechniki Bydgoskiej i popierająca go większość w senacie uczelni.