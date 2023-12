Przy Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej w Fordonie powstaje zewnętrzna strefa sportowa [zdjęcia]

Budowa zewnętrznej strefy sportowej przy ACS potrwa 13 miesięcy

Będą boiska, bieżnia lekkoatletyczna, korty tenisowe i strzelnica

Zewnętrzna strefa sportowa powstaje w ramach drugiego etapu budowy. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, u zbiegu ulicy Akademickiej i al. prof. S. Kaliskiego, powstaną tu, m.in., pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej oraz strefa lekkoatletyczna: bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż, a w ostatnim etapie korty tenisowe i strzelnica. Jak informuje PBŚ, inwestycja kosztować będzie około 42 mln złotych.