Głos Bydgoszczy słyszalny, ale czy słuchany? - komentuje Jarosław Reszka

Jarosław Wenderlich swoje plany częściowo zrealizował. Wybrano go radnym wojewódzkim. W okręgu wyborczym nr 1, obejmującym Bydgoszcz, zdobył 14 963 głosy i był to drugi wynik w tym okręgu. Realizacja dalszych planów byłego wiceministra stoi jednak pod ogromnym znakiem zapytania. Pewne jest to, że sam Wenderlich nie podsiądzie Całbeckiego w najważniejszym fotelu w regionie. Marszałka nie wybieramy bowiem w powszechnych wyborach. Głosują na niego wyłącznie radni sejmiku. W Kujawsko-Pomorskiem jest ich 30 i po kwietniowych wyborach układ sił w sejmiku zmienił się jedynie minimalnie. Z trzydziestki wypadł reprezentant lewicy, wskoczyło zaś dwoje kandydatów Polski2050, wespół z trzema radnymi PSL występujących pod szyldem Trzeciej Drogi. PiS tak jak poprzednio obejmie w sejmiku 11 mandatów i wobec niezmiennego od wyborów do parlamentu braku możliwości stworzenia koalicji, skazane jest na rolę wprawdzie silnej, ale jednak opozycji.