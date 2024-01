Dla WOŚP teraz nawet styczeń nie jest groźny - komentuje Ewa Czarnowska-Woźniak

Najbardziej dojmujące wspomnienie, które wraca do mnie co roku wraz z WOŚP, nie dotyczyło bezpośrednio mojego potomstwa, choć z oddziałem neonatologii, gdzie spędziłam sporo czasu, jest związane. Na narodziny dziecka czekałam wraz ze starszą nieco mieszkanką Koronowa, która spodziewała się bliźniąt. Jej wiek i ciąża mnoga wieszczyły kłopoty - tak się też, niestety, stało. Sympatyczna kompanka z sali oddziału patologii ciąży urodziła mocno przedwcześnie. Kolejne niestety: miała mniej szczęścia (i, powiedzmy to sobie otwarcie, znajomości), by doglądać maleńkich chłopców osobiście. Takie to były bezduszne czasy w służbie zdrowia, że mamy szybko musiały opuścić szpital, bez oglądania się na psychiczne potrzeby noworodków i ich samych. Mnie pozwolono pozostać przy córce, więc pewnej nocy stałam się świadkiem przerażającej sceny. Inkubator, w którym leżało jedno z bliźniąt, dosłownie zaparował od nagle podniesionej temperatury. Mimo to, nie włączył się żaden alarm - tę rolę przejęłam ja i mogłam zaobserwować, jak pani pielęgniarka naprawia sprzęt... energicznym uderzeniem w obudowę... Temperatura spadła, maluch spał spokojnie dalej, niedługo potem zdrowy opuścił szpital...