WOŚP 2024 w Bydgoszczy. W niedzielę moc atrakcji na Starym Rynku i nie tylko. Będzie się działo!

"Światełko do nieba" bez fajerwerków, ale będzie niespodzianka

- Tradycyjnie o godz. 20 odbędzie się "Światełko do nieba". Fajerwerków nie będzie, ale szykujemy niespodziankę. Zachęcamy też mieszkańców, by zabrali ze sobą latarki i telefony - mówi Michał Moczadło. - Kwadrans po "Światełku do Nieba" wystąpi zespół TSA MNKWL. To współczesne wcielenie legendarnego zespołu TSA, który jako pierwszy w historii, wykonywał w Polsce muzykę heavy metal.

Na Starym Rynku będzie można też zobaczyć samochody offroadowe i motocykle.