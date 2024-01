WOŚP 2024 w Bydgoszczy. Orkiestra zagrała już na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jako jedni z pierwszych do wspólnej zabawy na rzecz najbardziej kolorowej i zakręconej Orkiestry świata zaprosili żacy z Samorządu Studenckiego UKW. By cała społeczność akademicka mogła wziąć udział w wydarzeniu "UKW gra z WOŚP", rektor uczelni prof. dr hab. Jacek Woźny ogłosił 23 stycznia br. od godz. 15 godziny rektorskie.

- Co roku nasz uniwersytet włącza się w WOŚP - mówi Sebastian Nowak, rzecznik UKW. - Wydarzenie, które w tym roku odbyło się w Sali Koncertowej w Collegium Copernicanum UKW, miało charakter otwarty. Adresowane było nie tylko do naszych studentów i pracowników, ale też do wszystkich bydgoszczan chcących wesprzeć Orkiestrę.