Czarno-biała Bydgoszcz uchwycona w kadrach Zbigniewa Milewskiego - zobacz zdjęcia

– Przede wszystkim pojawił się w okolicy i wykonał zdjęcie Londynka, a to wabik na mnie, wystarczający powód, by wzbudzić moje zainteresowanie – mówi nam Anna Wilczyńska-Kubiak, kierownik Biblioteki Londynek. – Główną bohaterką zdjęć z wystawy jest Bydgoszczy, ale i mieszkańcy, którzy są w jakiś sposób przez niego upolowani – dodaje.

To pierwsza wystawa fotografa w Bydgoszczy. Wcześniej swoje zdjęcia prezentował podczas XIII Galerii Bezdomnej w Kaliszu oraz Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. Jak piszą organizatorzy, to miłośnik czarno-białej fotografii ulicznej, zachwycający się obrazem zatrzymanym w przestrzeni miasta, który wydaje się być stopklatką codzienności. Skąd zainteresowanie biblioteki Zbigniewem Milewskim?

– W Bydgoszczy mieszkam od czasów studenckich – opowiada Zbigniew Milewski, sam siebie nazywając fotografem hobbystą. Choć fotografia siedziała w jego głowie od dłuższego czasu, impulsem do zakupu aparatu była pandemia. – Lubię oddawać emocje, miasto, na czarno-białych zdjęciach. Nie czuję zdjęć kolorowych i bez ludzi, bo miasto to ludzie. Projekt zdjęcia jest taki, że zawsze to fotografia jednej osoby lub grupy – mówi.