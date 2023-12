Bydgoszcz w kadrach i z perspektywy fotografa ze Żnina. Wystawa nietuzinkowych zdjęć w Galerii Wieży Ciśnień

Od poniedziałku (18 grudnia) w Galerii Wieży Ciśnień w Bydgoszczy przy ul. Filareckiej 2 można oglądać wystawę fotografii natychmiastowej Piotra Koralewskiego pt. „Bydgoskie Śródmieście. Natychmiastowo”. Wyjątkowe kadry m.in. z Londynka i Bocianowa można będzie zobaczyć do 12 stycznia.

Piotr Koralewski to fotograf amator ze Żnina. Fotografią zajmuje się 16 lat. – Na co dzień jestem pracownikiem administracji. Mam pracę w biurze. To trochę nudne, więc fotografia jest dla mnie odskocznią – mówi nam autor wystawy. – Na wystawie znajduje się 100 moich prac wykonanych za pomocą Instaxa. Zdjęcia przedstawiają bydgoskie Śródmieście. Dużo ujęć jest z Bocianowa, Londynka, dużo ulicy Pomorskiej. Bydgoszcz pokazana jest przez pryzmat zaułków. Chciałem zatrzymać w kadrze miejsca, które niedługo prawdopodobnie przestaną istnieć – stwierdza Piotr Koralewski. – Zdjęcia są bardzo małych wymiarów. Niecałe 11 cm na 8 cm z kawałkiem. Instax, w ogóle fotografia natychmiastowa, wyróżnia się tym, że ma specyficzną plastykę, kolory. Jest nie do końca doskonała. Kadry, które wykonywałem przedstawiają architekturę niedoskonałą, zaniedbaną, ale z duszą. Nie są sztampowe. To kompletnie kadrowanie nieksiążkowe, moje autorskie, choć kilka zdjęć jest typowych – zaznacza.

Jak fotograf ze Żnina trafił do bydgoskiego Śródmieścia i na Bocianowo? – To zupełny przypadek. Poznałem Jarka Kiedę, Białorusina, który mieszka na Śródmieściu na Instagramie. Przez wiele miesięcy mieliśmy kontakt internetowy, ale tu nie przyjeżdżałem. Gdy się zjawiłem, pokazał mi Londynek, a ja krótko mówiąc przepadłem. Zakochałem się i od razu powiedziałem mu, że zrobię z tego wystawę. To bardzo fotogeniczna okolica – uważa.

Zdjęcia powstawały od marca do grudnia 2023 roku. Projekt jest współfinansowany przez miasto Bydgoszcz – autor otrzymał stypendium z Biura Kultury Bydgoskiej. Pieniądze były dużym wsparciem – starczyły na zakup ram na wystawę. Fotograf miał także innych „sponsorów”, czyli znajomych, którzy wspierali go w projekcie.

– We wrześniu zjawiłem się w Bibliotece Londynek, gdzie poznałem Anię Wilczyńską-Kubiak. Gdy usłyszała, że robię taki projekt, zgodziła się robić go ze mną. Włożyła w to dużo serca. Oprawiała zdjęcia, ale odbyliśmy również wiele spacerów po okolicy, po klatkach schodowych, po Śródmieściu. Bez pomocy Ani, także duchowej, ten projekt nie byłby taki jaki jest – zachwala współpracowniczkę Piotr Koralewski.

W historii jest jeszcze kolejny przypadek. Fotograf przez wiele tygodni szukał miejsca, gdzie będzie mógł przygotować wystawę. We wniosku stypendialnym musiała znajdować się lokalizacja wydarzenia. W wielu galeriach mu odmówiono, a ostatni telefon wykonał do Wieży Ciśnień. Tam szybko udało się nawiązać odpowiedni kontakt i przejść do czynów. W styczniu wystawa, być może w mniejszej formie, pojawi się na Bocianowie. Część zdjęć pojawi się w Bibliotece Londynek. Fotograf ze Żnina nie powiedział ostatniego słowa. – Jestem kolekcjonerem starych aparatów fotograficznych, Moja poprzednia wystawa w Bydgoszczy, u Justyny Jułgi – plastyka nieostrości – wykonana była za pomocą starych analogowych obiektów, ale cyfrowym aparatem. Instax to typowo analogowa fotografia – te aparaty powstały pod koniec lat 90. Następny projekt także będzie związany z fotografią tradycyjną. Prawdopodobnie będzie dotyczył Śródmieścia. Będzie to projekt na średnioformatowym filmie, coś bardziej poważnego – ocenia Piotr Koralewski.