Barszcz czerwony to nie tylko wigilijna zupa. To dzieje się z organizmem kiedy jesz barszcz

Barszcz to zupa bogata w minerały i przeciwutleniacze. Warto wiedzieć, że za czerwoną barwę barszczu odpowiadają antocyjany. To przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki (a te jak wiadomo przyczyniają się do rozwoju komórek kancerogennych). Antocyjany mają dobroczynny wpływ na skórę, zapobiegają starzeniu się jej oraz chronią - uważa się, że antocyjanty pełnią w organizmie funkcje ochronne, m.in. przed promieniowaniem UV.

Janusz Wójtowicz / Polska Press Grupa