"Żółte kartki" za brak segregacji i opłaty za opony. Jak Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa pilnuje porządku? Paweł Kaniak

Jeden z kontenerów z oponami zebranymi przez FSM do utylizacji Materiały Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wracamy do tematu wylania farby w klatce schodowej jednego z bloków należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bałagan posprzątali administratorzy, choć według regulaminu porządku domowego, powinien zrobić to lokator, któremu wylała się substancja. Między mieszkańcami a spółdzielnią często dochodzi do sporów w kwestii utrzymywania czystości i porządku.