Ze wzrostem temperatur rośnie bałagan przy koszach. Jak wygląda harmonogram odbioru odpadów w centrum Bydgoszczy

W niedzielę (7 kwietnia), po kolejnym gorącym weekendzie, krótką fotorelację z centrum zamieszczono na profilu Piesza Bydgoszcz. Na kilku zdjęciach widać rozsypane wokół koszy przede wszystkim kubeczki, butelki i puszki po różnych napojach. – Ciemności na Wyspie Młyńskiej, ale po ciemku nie widać brudu. Kosze w weekend, zresztą jak co roku, przepełnione , bo miasto nie potrafi zlecić dwukrotnego opróżniania ich w ciągu doby lub dostawić więcej nowych – czytamy we wpisie.

Gdy tylko na przełomie marca i kwietnia słupki rtęci na termometrach poszły w górę, więcej osób wybrało się na spacer czy do letnich ogródków restauracyjnych. Jedni wybrali Myślęcinek, inni centrum miasta, w tym Wyspę Młyńską. Spacerując wieczorem czy nocą przez miasto trudno nie zauważyć większej frekwencji. Oblężenie widać nie tylko w lokalach, ale również przy koszach na śmieci, gdzie lądują odpady, które tam się nie zmieściły.

Jeden z komentujących, przewodnik miejski, zwraca uwagę, że zawsze można się do czegoś przyczepić, ale turyści uważają, że Bydgoszcz jest czystsza niż inne miasta. Choć na fotkach widoczny jest bałagan, to można wyobrazić sobie większy, gdy w centrum będzie więcej wydarzeń, a dodatkowo rozpoczną się wakacje. Wtedy łatwiej będzie ocenić czy rzeczywiście jest to poważny problem. O kwestię sprzątania i harmonogram odbioru odpadów z koszy w centrum zapytaliśmy bydgoski ratusz.