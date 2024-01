W Fordonie wylano farbę na klatce schodowej. Kto powinien posprzątać?

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia pobrudzonej białą farbą klatki schodowej. "Na Lawinowej 12 w klatce numer 4 komuś wylała się farba. Można powiedzieć - zdarza się. Tylko co w takiej sytuacji należy zrobić? Odpowiedź nasuwa się sama, nie dla wszystkich jednak jest ona tak oczywista" - czytamy w poście FSM.

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała w swoim wpisie, że bałagan po wylaniu farby próbują ogarnąć administratorzy. Dodała jednak, że oprócz zwykłej przyzwoitości, istnieje również regulamin porządku domowego, zobowiązujący każdego mieszkańca do uprzątnięcia nieruchomości wspólnej, zanieczyszczonej z jego winy w sposób przekraczający zwykłe użytkowanie, np. w wyniku prac remontowych prowadzonych w jego lokalu, rozsypania odpadów czy rozlania płynów. Internauci zamieścili pod postem dużo komentarzy. Jedna z pań zwróciła uwagę, że "większość mieszkańców nie zna regulaminu spółdzielni i nigdy go nie czytała". Ktoś odpowiedział, że to nie ma nic do rzeczy, bo obowiązuje przyzwoitość, kultura, wychowanie.

Każda spółdzielnia mieszkaniowa ma swój własny regulamin porządku domowego, w którym zapisane są obowiązki lokatorów. Najważniejsze zasady dotyczące utrzymywania czystości i pilnowania porządku są ogólnie takie same we wszystkich dokumentach. Zdarzają się niewielkie różnice np. związane z godzinami wykonywania różnych czynności lub pewne określenia są mniej lub bardziej doprecyzowane.

Jeśli chodzi o sytuację z farbą, jaka zdarzyła się w blokach należących do FSM, to wszystkie spółdzielnie zobowiązują mieszkańców do posprzątania takiego bałaganu. Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa reguluje to następującym zapisem: "W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, użytkownik jest zobowiązany uprzątnąć zanieczyszczone miejsce". Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zjednoczeni" pisze z kolei, że "rozsypanie śmieci lub rozlane płynne nieczystości użytkownik jest zobowiązany natychmiast usunąć". Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa nakazuje "niezwłoczne sprzątniecie" rozlanych płynów lub rozsypanych śmieci. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom" wpisała w swoim regulaminie: "Użytkownicy lokali zobowiązani są do przestrzegania czystości w klatkach schodowych, korytarzach piwnic, na strychach, innych pomieszczeniach części wspólnej nieruchomości oraz wokół budynków i przy pojemnikach na składowanie odpadów komunalnych". I dalej: "Szkody i zniszczenia dokonane w nieruchomości przez użytkowników lokali lub osoby, za które odpowiadają, powinny być przez nich natychmiast

usunięte bądź naprawione".

Wszędzie obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 oraz zakaz prowadzenia w niedziele i święta remontów powodujących hałas. Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, w klatkach schodowych, na strychach, korytarzach i w piwnicach. W BSM jest też zapis, że trzepanie dywanów może odbywać się wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach w godz. 8.00-20.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Nie wolno trzepać dywanów, pościeli, ubrań na balkonach, loggiach, oknach i w klatkach schodowych. W Spółdzielni Mieszkaniowej "Zjednoczeni" trzepanie dywanów jest dozwolone od godziny 7.00 do 19.00. Lokatorzy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom" mogą trzepać dywany w dni powszednie od 9.00 do 20.00. Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa zezwala na to w godzinach 8.00-22.00, również w wyznaczonych miejscach. W innym punkcie regulaminu PSM możemy przeczytać np. o tym, że opiekunowie dzieci muszą posprzątać przed godziną 20.00 zabawki pozostawione na placach zabaw, pod rygorem zwiększenia kosztów utrzymania nieruchomości w związku z dodatkowymi czynnościami sprzątania. Inne punkty spółdzielczych regulaminów porządku domowego wspominają między innymi o zakazie wyrzucania przez okna śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia. Niedozwolone jest też mycie samochodów na chodnikach, trawnikach, pieszojezdniach i parkingach osiedlowych. Właściciele remontowanych lokali zobowiązani są do utrzymania czystości na klatce schodowej. Należy posprzątać kabinę windy, jeśli została zanieczyszczona przez lokatorów.

Wideo Trwa budowa mostu nad torami w Bukownie