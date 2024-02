Rewitalizacja placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Mamy najnowsze zdjęcia

Rewitalizację placu Kościeleckich prowadzi bydgoska firma Czill. Wartość podpisanej umowy to 9,25 mln zł. Dodatkowe 3 mln zł to koszt prac przy kanalizacji (rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej i budowa podziemnych zbiorników na deszczówkę. Rozwiąże to problem zalewania ulic w tej części Starego Miasta).