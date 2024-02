Dziurawa i zalewana ulica w Bydgoszczy. Nikt się do tego nie przyznaje [zdjęcia, wideo] Paweł Kaniak

- Jechałem samochodem ulicą Inowrocławską w Bydgoszczy. Okolice przystanku autobusowego w rejonie ulicy Skorupki są notorycznie zalewane. Poza tym, jezdnia jest dziurawa - pisze do nas mieszkaniec Bydgoszczy. Zapytaliśmy o to w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Tam odesłano nas do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Tymczasem, wodociągowcy odpowiedzieli nam, że problem leży po stronie... drogowców.