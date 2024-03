- Worek big bag zalega na chodniku pod moim blokiem kilka miesięcy – informuje Czytelnik

Rocznie w grodzie nad Brdą wydaje się ok. 10 tysięcy tego typu worków. To doskonałe rozwiązanie dla osób fizycznych, indywidualnie przeprowadzających niewielkie prace remontowe. Big bag na gruz sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na kontener lub w przypadku przestrzeni o ograniczonym dostępie.

Big bagi spotkać można na każdym osiedlu Bydgoszczy. Okazuje się jednak, że coś, co dla jednych jest wygodą, drugim może uprzykrzać życie.

- Mieszkam w jednym z wieżowców na osiedlu Bartodzieje. Na chodniku, tuż obok mojej klatki schodowej, stoi big bag. Nie dość, że stoi od bardzo długiego czasu, to jeszcze zajmuje ponad połowę chodnika. Zwłaszcza osobom niepełnosprawnym utrudnia on funkcjonowanie. Zdarza się, że muszą schodzić na jezdnię, by worek ominąć – mówi nam pan Piotr, wierny Czytelnik naszej gazety.