W 2024 roku zapłacimy w Bydgoszczy większy podatek od nieruchomości

4,39 zł od 1 m kw powierzchni to nowa stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W 2023 roku trzeba było płacić 3,81 zł.

0,71 zł od 1 m kw. powierzchni to nowa opłata od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. W ubiegłym roku było to 0,61 zł.

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy ustalono cenę na rok 2024 za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych w wysokości 5,84 zł brutto za metr sześcienny. W ubiegłym roku było to 5,48 zł brutto.

Terminy opłaty podatków lokalnych

Podatek od nieruchomości: w przypadku osób fizycznych podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób prawnych podatek płatny jest w dwunastu ratach, do 15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, a za styczeń do 31 stycznia 2024 roku.