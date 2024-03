Znamy program jubileuszowego, XXX Bydgoskiego Festiwalu Operowego! Rusza sprzedaż biletów

- Okrągły numer Festiwalu to szczególny powód do radości, dlatego gospodarze zainaugurują Festiwal arcydziełem opery komicznej, „Don Pasquale” Gaetana Donizettiego w reżyserii Pawła Szkotaka (realizującego wcześniej w Operze Nova takie tytuły, jak „Così fan tutte” Mozarta oraz „Faust” Gounoda na otwarcie XXVIII BFO). Kierownictwo muzyczne premiery sprawuje Piotr Wajrak, przygotowanie Chóru spoczywa na Henryku Wierzchoniu, twórcą scenografii (i plakatu przedstawienia) jest Mariusz Napierała, choreografię przygotowuje Iwona Runowska, światła reżyseruje Maciej Igielski. Nazwiska te pojawiają się często przy realizacjach Opery Nova i są gwarancją efektownych spektakli. Do grona twórców dołączy po raz pierwszy kostiumograf, Sylwester Krupiński - informuje Ewa Chałat z Biura Prasowego Opery Nova w Bydgoszczy.

Podczas XXX BFO zaprezentowanych zostanie 7 spektakli w wykonaniu znakomitych teatrów z Polski, Litwy, Monako, Francji, Ukrainy. Na miłośników musicalu czeka rewelacyjna produkcja Teatru Muzycznego w Poznaniu ,"Kombinat” w reżyserii i według scenariusza Wojciecha Kościelniaka, bazująca na piosenkach Grzegorza Ciechowskiego i zespołu „Republika”. Bydgoskich widzów zelektryzuje zapewne zapowiedź pokazania perły opery francuskiej „Manon” Julesa Masseneta, którą zaprezentuje Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu w Wilnie, przybywający do Bydgoszczy już po raz piąty. Opera Narodowa we Lwowie (ponownie goszcząca na Festiwalu) przywiezie międzynarodową realizację opery „Turandot” Giacomo Pucciniego Festiwalowa publiczność zobaczy także inscenizację ekscentrycznej komedii pomyłek „Wyprawy Pana Broučka” Leoša Janáčka w reżyserii Davida Pountneya, którą zaledwie miesiąc po polskiej prapremierze pokaże u nas Teatr Wielki w Poznaniu. Zaskakujących wrażeń artystycznych dostarczy czołowy zespół francuskiej sceny barokowej Le Concert de l'Hostel Dieu, który z choreografem Mouradem Merzoukim, dyrektorem artystycznym podbijającej światowe sceny La Compagnie Käfig, stworzył spektakl „Folia” w nieoczywisty sposób łączący muzykę baroku z baletem i... hip-hopem. Będzie to wyjątkowe przeżycie Międzynarodowego Dnia Tańca. Wielbicieli baletu z pewnością uwiedzie „Romeo i Julia” - historia kochanków wszech czasów opowiedziana w wybitnej choreografii Jeana-Christophe'a Maillota i w wykonaniu wiodącego na Starym Kontynencie zespołu Baletu Monte Carlo. Warto zaznaczyć, że przedstawienia zespołów poznańskich adresowane są do widzów powyżej 16. roku życia.

Imprezą towarzyszącą tegorocznemu Festiwalowi będzie, organizowany wraz z Akademią Muzyczna w Bydgoszczy, mistrzowski kurs wokalny prowadzony przez Mariusza Kwietnia.

Spektakle premierowe odbędą się w sobotę 20 kwietnia o godz.19 oraz w niedzielę, 21 kwietnia o godz.18, następne 14., 15., oraz 16 czerwca. Sprzedaż biletów na wszystkie terminy od poniedziałku, 11 marca od godz.8.30 – w kasie biletowej oraz online.

Ceny biletów na premierę opery „Don Pasquale” 20.04.2024 r. oraz spektakle XXX Bydgoskiego Festiwalu Operowego w dniach 23.04-05.05.2024 r. (normalne/ulgowe):