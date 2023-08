"Zaskocz mnie" - recenzuje Ewa Czarnowska-Woźniak

Po to, by publiczność jego zespołu nie wstawała z kolan, żądał od współpracowników, by być nieustannie twórczo zaskakiwanym...

- Etonnez - moi - mawiał.

Myślami do Diagilewa, jego artystycznego imperatywu, wraca czasem Joan, gdy próbuje zrekapitulować swoje życie. Amerykańska baletnica, mimo morderczego poświęcenia i tytanicznej pracy nie dość dobra, by wyjść poza drugi szereg zespołowego tła, ciągle pozostająca gdzieś na orbicie szans i możliwości. Tak jak wtedy, gdy wydaje jej się, że osiągnie sukces, gdy pomyślnie przechodzi jedną z europejskich rekrutacji, po której uzyskuje miejsce w Balecie Opery Paryskiej. Najpośledniejsze z możliwych, ale dające nadzieję, że gdy zrobi się jeszcze i jeszcze więcej, może?...