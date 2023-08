Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy - od stu lat dzieli się kulturą [zdjęcia]

- 5 sierpnia obchodzimy 100. rocznicę powstania bydgoskiego Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Z tej okazji we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy przygotowaliśmy wystawę posterową dotyczącą historii i działalności naszej placówki. Na 20 planszach prezentujemy muzeum jako dynamiczną, nowoczesną instytucję, stanowiącą ważną i żywą część tkanki miasta, bazującą na stuletnim dorobku kolekcjonerskim, wystawienniczym, naukowo-badawczym i promocyjno-edukacyjnym. Na wystawie obok zdjęć archiwalnych, pojawiły się także fotografie współczesne przedstawiające różnorodne formy aktywności muzeum oraz najciekawsze zabytki z naszych bogatych kolekcji. Nie zapomnieliśmy także o wspaniałych ludziach, którzy z pasją rozwijali i rozwijają potencjał muzeum - wyjaśniają kuratorki wystawy, dr Anna Nadolska, Anna Kornelia Jędrzejewska (za jej opracowanie graficzne odpowiadają Katarzyna Milanowska i Michał Albiński).

Weekend pełen muzealnych atrakcji

Wystawa będzie dostępna dla oglądających do 27 sierpnia 2023 r., ale to tylko jedna z kilku atrakcji, przygotowanych na rocznicowy weekend.

„100 lat! Muzeum w Bydgoszczy” – z cyklu Historyczny Spacer Tematyczny 5 sierpnia, start: kasa w gmachu głównym przy ul. Gdańskiej 4, godz. 12, koszt – 10 zł. Podczas spaceru tematycznego uczestnicy poznają zagadnienia związane z historią MOB, a także zobaczą charakterystyczne miejsca, w których znajdowały i znajdują się współcześnie obiekty muzealne. Trasa spaceru (obejmująca Stare Miasto i Śródmieście) szacowana jest na ok. 2 km (1,5 godz.). Planowane są różne okolicznościowe niespodzianki. Prowadzący: Kamil Ściesiński, adiunkt w Dziale Historii MOB.

„Drzwi otwarte” w Centrum Edukacji Muzealnej W Centrum Edukacji Muzealnej, w którym pojawiło się sporo nowości, na zwiedzających będą czekać muzealne edukatorki, które przedstawią nowo otwarte interaktywne przestrzenie ("Sztuka od kuchni", "Sala sensoryczna", "Pokój Zagadek MR6". Prowadzące: Karolina Krueger, Katerina Niemiec-Miskiewicz, Maja Ziółkowska. CEM, Wyspa Młyńska, ul. Mennica 6, 5 sierpnia, w godzinach 11-14. Koszt – 7 zł.