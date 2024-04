Wybory samorządowe 2024. Tak głosowali mieszkańcy Bydgoszczy w wyborach do sejmiku Mikołaj Romanowski

Zobacz, jak głosowali mieszkańcy Bydgoszczy w wyborach do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku. Takie są oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej >>> Adam Jankowski, zdj. ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Radni do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybierani są w wyborach co 5 lat (do 2018 roku była to czteroletnia kadencja) w sześciu okręgach wyborczych, które nie mają swoich oficjalnych nazw. 7 kwietnia w Polsce odbyły się m.in. wybory do sejmików. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki głosowania do sejmiku na terenie Miasta Bydgoszczy. Stąd pochodzi 5 z 30 mandatów do sejmiku. Zobacz, jak głosowali bydgoszczanie.