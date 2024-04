Wybory samorządowe 2024. Ci kandydaci zdobyli najwięcej głosów w wyborach do Rady Miasta Bydgoszczy

Dotychczasowy skład Rady Miasta Bydgoszczy, liczący 31 radnych, uległ zmianie w wyniku spadku liczby mieszkańców miasta z ponad 300 tys. do 293 015 w trzecim kwartale 2023 roku. W związku z tym, aby dostosować strukturę samorządu do aktualnej liczby mieszkańców, podjęto decyzję o zmniejszeniu liczby radnych do 28 osób, co stanowi istotną modyfikację w strukturze rządzenia miastem.