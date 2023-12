Wolontariusze i stręczyciele - "Ostatnia droga" Ryszarda Ćwirleja [recenzja]

Na przykład przedostatni kryminał Ćwirleja, wydany w tym roku pod tytułem „Ofiara twoim przeznaczeniem”, przenosił czytelnika do przedwojennego Poznania, w którym trudne, bo grożące międzynarodowym skandalem śledztwo prowadził komisarz Antoni Fischer, stały główny bohater jednego z książkowych serii tego autora.

W wydanej niedawno „Ostatniej drodze” akcja toczy się dla odmiany we współczesnym Poznaniu, Szamotułach, Grodzisku Wielkopolskim i kilku innych miejscowościach tego regionu. Dokładniej mówiąc, wraz z bohaterami powieści wędrujemy w czasie do ostatniej dekady maja 2022 roku. Ta wiosna, jak wszyscy dobrze pamiętamy, upływała pod znakiem intensywnej pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. W pomocowy wolontariat aktywnie zaangażowała się także komisarz Aneta Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – główna bohaterka innej serii powieści Ryszarda Ćwirleja. Nieoczekiwanie prywatna pasja pomagania uchodźcom rudowłosej policjantki zbiegła się z jej służbowymi obowiązkami. Nie wszyscy bowiem angażują się w życie uchodźców z czystymi zamiarami. W pierwszym rozdziale „Ostatniej drogi” na autostradzie A2 w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego wieczorem dochodzi do tragedii. Kierowca tira potrąca przebiegającą przez jezdnię dziewczynę, po czym nie zdając sobie nawet sprawy, że doszło do wypadku, odjeżdża. Czytelnicy wiedzą jednak, że ofiarą jest młoda Ukrainka, której chwilę wcześniej udało się zbiec z samochodu kierującego się w stronę granicy z Niemcami. Za granicą dziewczyna miała trafić do burdelu, w którym przed podjęciem „pracy” poddano by ją „kuracji” uzależniającej od narkotyków i przyzwyczajającej do brutalnego seksu.