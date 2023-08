W sierpniu poznamy datę otwarcia wystawy "Młyn-Maszyna" w Bydgoszczy. Prace nad ekspozycją w Młynach Rothera idą pełną parą

Przygotowanie ekspozycji – pierwszym etapem były prace projektowe – ruszyły we wrześniu 2022 r. Od początku zapowiadano, że tytułowa maszyna zostanie wprawiona w ruch w drugiej połowie 2023 r.

– Prace nad wystawą trwają – odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem. To druga wystawa stała w Młynach, na którą będziemy mogli zaprosić bydgoszczanki i bydgoszczan jeszcze w tym roku. Dokładny termin otwarcia podamy jeszcze w sierpniu, aby nasi Goście mogli sobie zarezerwować czas na świętowanie z nami otwarcia – informuje nas Anna Czarnecka, kierowniczka Działu Komunikacji w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

„Młyn-Maszyna” to interaktywna wystawa popularnonaukowa ze stanowiskami do samodzielnego eksperymentowania. Opowie o zjawiskach fizycznych i prawach fizyki, działaniu urządzeń pracujących w młynach i procesie produkcji – od ziarna do mąki. Wykonanie niektórych doświadczeń będzie wymagało pracy zespołowej. Łącznie na wystawie ma znaleźć się 16 rozbudowanych eksponatów.