W Fordonie można oglądać nową wystawę fotografii Łukasza Ułanowskiego

Łukasz Ułanowski to absolwent Technikum Fototechnicznego w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy oraz Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ze specjalizacją Fotografia i techniki multimedialne. Jest współtwórcą Bydgoskiej Ferajny Fotograficznej. W 2015 roku zajął 1. miejsce w konkursie fotograficznym Photo Grants Challange. Jest laureatem, m.in., konkursów Sztuka Wolności czy DEBUTS 2015. W 2017 roku jego cztery prace wyróżniono w konkursie Monochrome Photography Awards 2016. Łukasz Ułanowski jest autorem fotoksiążki pt. „4DON”, która jest wyjątkowym obrazem tej dzielnicy Bydgoszczy.

Wystawa zdjęć o Nowym Fordonie

Teraz artysta zaprasza do oglądania wystawy swoich zdjęć. Ekspozycja zatytułowana jest "4DON²".

- Jego Fordon to subiektywny obraz dokumentalisty, który po pięciu latach pracy postanowił podsumować ten etap, prezentując go w formie wystawy. Jego typologia to wnikliwy punkt widzenia obserwatora, który wśród masy betonu poszukuje utraconego raju natury, a swój zachwyt zamyka w kadrze fotografii, które układa w zagadkowe dyptyki - informuje kurator wystawy Marek Noniewicz w zapowiedzi wystawy, opublikowanej na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.