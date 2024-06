"Uwaga! Tramwaj ma pierwszeństwo". Czy takie napisy mogą pojawić się w Bydgoszczy?

W Toruniu napisy funkcjonują na ul. Długiej i Bydgoskiej, a obecnie pojawiają się u zbiegu ul. Bydgoskiej i Rybaków, na ul. Gagarina, na Sienkiewicza i na pl. Hoffmana. Docelowo planowane jest umieszczanie ich w innych newralgicznych punktach. Cel to poprawa bezpieczeństwo, bo choć przepisy są jednoznaczne, nie wszyscy pasażerowie się do nich stosują.

– Gdybym założył kamerę w tramwaju, nagrał jeden przejazd, to z niego byłoby kilka ujęć niewłaściwych zachowań pieszych i rowerzystów. Na sygnalizacji ludzie wbiegają na czerwonym świetle. Wiele osób patrzy cały czas tylko w telefon, dodatkowo ma słuchawki. Nie robią sobie nic z tramwajów i w ogóle nie zastanawiają się nad tym, jaka to jest droga hamowania – mówi nam bydgoski motorniczy.

– W Bydgoszczy na razie nie planujemy wprowadzania takich zmian. Mamy w związku z nimi dwie wątpliwości. Po pierwsze, nie ma badań dotyczących skuteczności tego rozwiązania. Nie wiemy, czy dzięki temu np. niebezpieczne sytuacje spadną o 20%. To nie jest znak, to dodatkowa informacja umieszczona na jezdni – przekazuje "Expressowi Bydgoskiemu" Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Podobne rozwiązania stosowana również w innych miastach, m.in. Szczecinie czy Warszawie . W Gdańskucpostawiono na sygnały dźwiękowe z komunikatem „Uwaga tramwaj”. MZK w Toruniu przywołuje przypadki wtargnięć pod tramwaj we Wrocławiu, Warszawie czy Pabianicach. Do groźnych zdarzeń na torowisku, także zakończonych tragicznie, dochodzi również w Bydgoszczy. Czy w mieście pojawią się podobne napisy na chodnikach?

– Po drugie, niepokoi nas trochę to, że jest to na poziomie chodnika. Przechodzący patrzy w telefon, potem na chodnik, a nie chcemy, żeby to robił. Chcemy, żeby chodził z podniesioną głową zbliżając się do torowiska. Zależy nam na tym, aby rozglądał się w lewo i prawo, cały czas obserwował nadjeżdżające pojazdy. Patrzenie się na dodatkowy napis może przynieść odwrotny skutek i ograniczyć dodatkowo bezpieczeństwo – stwierdza.

– Bardziej będziemy stawiać na akcje edukacyjne, które robimy z policją, np. o przejściach sugerowanych czy wspólnie realizowany, także z MZK, filmik „Uważaj tramwaj” – stwierdza rzecznik ZDMiKP.