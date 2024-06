Szalona ucieczka ulicami Bydgoszczy. Pirat drogowy ma spędzić za kratkami 3 lata, sąd upubliczni też jego dane

- Zapadł wyrok w wymiarze trzech lat pozbawienia wolności - potwierdza prok. Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe. - Jest to wyrok prawomocny.

To finał sprawy dotyczącej dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się na ulicach Bydgoszczy 16 stycznia 2023 roku. Policjanci chcieli wtedy zatrzymać do kontroli na ul. Glinki w Bydgoszczy kierowcę bmw, który zatrzymał się w rejonie ul. Cmentarnej. Kiedy policjanci wysiedli z radiowozu aby do niego podejść, wtedy właśnie kierowca odjechał. Mundurowi ruszyli za nim w pościg.

- 51-latek nie stosując się do dawanych przez policjantów sygnałów do zatrzymania kontynuował ucieczkę ulicami Bydgoszczy. Wjeżdżał przy tym wielokrotnie na chodnik, czym zmuszał pieszych do gwałtownej ucieczki, a tym samym stwarzał dla nich duże niebezpieczeństwo - mówiła kom. Lidia Kowalska, z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji.