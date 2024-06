"Zwierzęta na wojennych ścieżkach" Interesująca nowa wystawa w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych

"Zwierzęta na wojennych ścieżkach. Nie miały wyboru" - to tytuł wystawy przegotowanej przez bydgoskie Muzeum Wojsk Lądowych, która można oglądać od czwartku (27.06).

Autorem i komisarzem wystawy jest Jerzy Lelwic. Zwierzęta, które wykazały się szczególną odwagą i poświęceniem w służbie, zostały uhonorowane odznaczeniami i pomnikami. Na londyńskim pomniku Animals in War odsłoniętym w 2004 widnieje wymowny napis: „Nie miały wyboru".

Psy używane od starożytności

Podczas otwarcia wystawy Lelwic długo i ze szczegółami opowiadał o użyciu zwierząt do celów wojskowych - od słoni po... pchły.

- Najwcześniej udokumentowanym zwierzęciem był pies 4 tysiące lat temu - mówił. - Rola i znaczenia psa zmieniały się. Najwcześniej udokumentowanym użyciem psa to Egipt, w 1600 roku przed naszą erą. Psów do walki używali też Grecy, Asyryjczycy, Persowie...