Tak wyglądają kultowe zabawki PRL. Oto dzieciństwo z dawnych lat na zdjęciach

Choć czasy PRL dawno mamy za sobą, wielu Polaków wciąż z sentymentem wspomina tamten okres. Polacy chętnie gromadzą pamiątki z czasów swojej młodości lub dzieciństwa. A w PRL miało swój niepowtarzalny urok.

Każde dziecko, bez względu na to, w jakich czasach dorasta, potrzebuje zabawek. Choć druga połowa XX wieku nie była kolorowa, zabawki z tego okresu cieszyły się niezwykłą popularnością. Dziś, gdy wracamy do lat 70. 80., a nawet początków 90.,niejeden z Was powie: Och, miałem taką grę!”, „Miałem taką zabawkę!”