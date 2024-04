Tak trzeba sprzątać, by rano było czysto - komentarz Jarosława Reszki

Parę lat temu spędzałem wakacje na uroczym wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii. Mieszkałem w domku tuż przy plaży. Minusem tej miejscówki były regularne pobudki niemal o świcie. Fundowali je operatorzy małych spychaczy, wspomagający w porządkach tyralierę ludzi w kombinezonach, którzy posługiwali się bardziej tradycyjnymi narzędziami do sprzątania. Hałas trwał około godziny. W tym czasie sprawnie formowano na piasku góry śmieci, po czym równie sprawnie je wywożono. Gdy na plaży pojawiali się pierwsi wczasowicze, śladu po odpadach już nie było.

Wspomnienie to dedykuję organizatorom sprzątania okolic Starego Rynku i Wyspy Młyńskiej nie tylko w wakacje. Jeśli ktoś ze spacerowiczów zauważy tam przepełnione kosze na śmieci po południu, zwłaszcza w weekendy, to moim zdaniem żaden powód do wstydu i wszczynania alarmu. Nie da się utrzymać idealnego porządku w miejscach, przez które dla zabawy i odpoczynku przewijają się setki ludzi, w tym wielu z małymi dziećmi. Także na Costa Blanca, mimo świetnie zorganizowanej o świtaniu akcji sprzątania plaży, popołudniami czystość i porządek były dalekie od ideału.