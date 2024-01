"Różowa Przystań" jest ostoją dla kobiet, oddechem od trudnej codzienności

- W naszym stowarzyszeniu działają głównie studentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Collegium Medicum UMK - mówi Marta Okońska, prezes Stowarzyszenia Siła Otwartych Serc. - W zarządzie są trzy dziewczyny. Jesteśmy kobietami, dlatego chciałyśmy zrobić coś dla kobiet. We wrześniu 2023 roku pojechałyśmy do Poznania na Kongres Kobiet i tam uczestniczyłyśmy w warsztatach z psychologiem. To nas zainspirowało do działania.