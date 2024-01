Wybory na rektora UKW w Bydgoszczy. Na razie startować chce trzech kandydatów

Spot wyborczy na YouTube i hasło kampanii "Razem dla Uniwersytetu!"

Z początkiem stycznia 2024 r. profesor w liście do społeczności akademickiej UKW ogłosił już oficjalnie, że w najbliższym czasie będzie ubiegał się o status kandydata - jeśli odpowiednie gremia uznają to za stosowne - weźmie udział w wyborach rektorskich. Oficjalne hasło jego kampanii brzmi: "Razem dla Uniwersytetu!" . Jak zapowiedział, wkrótce upubliczni skład proponowanych prorektorów.

- Niosę ze sobą wizję elastycznego i skutecznego zarządzania, gdzie odważny i dynamiczny lider, opierając się na dialogu, dokonuje trwałych i zasadniczych wyborów. Problemy traktuje jak wyzwania i nie skarży się na obiektywne uwarunkowania - informuje.

Dr hab. Artur Laska, prof. uczelni, wspomina też w spocie, m.in., o strategii.

- Nasz uniwersytet może być bardziej zwinny, czyli mieć większą zdolność do transformacji i doskonalenia. Zasługujemy na zarządzanie skupione na wzroście, a nie ciągłym ograniczaniu - mówi dr hab. Artur Laska, prof. uczelni.

Całe swoje wystąpienie w spocie podsumowuje słowami: - Moja propozycja to entuzjazm i nowa energia. Pójdźmy "Razem dla Uniwersytetu!".

Dr hab. Artur Laska, prof. uczelni, jest bydgoszczaninem, wychował się na bydgoskim Śródmieściu. Uczęszczał do SP nr 47, a potem w VI LO. To właśnie w tym liceum kształtowała się jego wrażliwość na sprawy społeczne. Na bydgoskiej uczelni pracuje od 2002 roku. Jest jej absolwentem. W 2002 r. ukończył politologię w Instytucie Nauk Politycznych ówczesnej Akademii Bydgoskiej (od 2005 r. to UKW). W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Humanistycznym UKW, a w 2018 r. - stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: teoria polityki (Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski). W listopadzie ub. roku został wybrany na II kadencję do Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.